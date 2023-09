Torna la Festa dell'Uva: domenica 17 settembre in via Nicola Fabrizi si pigia l'uva e il vine esce dalle fontane

Torna la Festa dell'Uva in via Nicola Fabrizi: appuntamento per domenica 17 settembre

L’evento, che conta vari tentativi di imitazione, torna domenica 17 settembre in via Nicola Fabrizi a Torino: l'appuntamento, patrocinato dalla Circoscrizione 4, è organizzato da Federvie Piemonte e Centro Commerciale Artigianale Naturale Campidoglio ONLUS in collaborazione con il Museo d’Arte Urbana e Galleria Campidoglio.

Per tutta la giornata via Nicola Fabrizi, i cui negozi resteranno eccezionalmente aperti, sarà pedonalizzata e ospiterà bancarelle extralimentari selezionate di prodotti tipici del mercato di corso Svizzera, prodotti artigianali e animazione.

Alle 16.30 ci sarà la tradizionale pigiatura dell'uva e l’offerta del vino in mescita da una speciale fontana.

Quest’anno la Festa dell’Uva ospita perla quarta volta la Mostra Mercato degli Editori Piemontesi Indipendenti, coordinata da Voglino Editrice: l'iniziativa comprende l’Isola Letteraria, incontri tra pubblico e autori piemontesi e altre attività. L'iniziativa è promossa dall’associazione Antescena APS per la promozione della lettura: il quartiere Campidoglio cerca di dare spazio alla cultura e all’editoria indipendente, durante la sua storica manifestazione organizzata dai commercianti di via Nicola Fabrizi. Sarà presente anche un presidio di Slow Food e della LAV Lega Anti-Vivisezione. In occasione della Festa dell'Uva via Nicola Fabrizi Torino Ottica G.P.2 dedica la giornata allo screening visivo per i bambini dai 4 ai 12 anni. L’attività è gratuita e svolta sotto supervisione medica: si terrà dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e poi dalle ore 14.30 alle ore 16.30. È gradita la prenotazione per fasce orarie. I bambini in attesa e quelli che vorranno farci compagnia potranno assistere alle letture della collana per bambini e ragazzi delle Edizioni Lindau da parte di volontari dell’associazione LaAV – letture ad alta voce. Inoltre è in programma la visita gratuita al Museo d’Arte Urbana: ritrovo ore 15.30, sagrato Chiesa San Alfonso, corso Tassoni angolo via Cibrario. Prenotazioni e Info 3393885984 info@culturalway.it