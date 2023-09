Moncalieri, la "compagnia dell'anello" colpisce un'anziana. Ma la magia non riesce: arrestati

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori: nei giorni scorsi a Moncalieri una signora è stata rapinata da due giovani di origine egiziana mentre camminava nella zona di corso Savona.

Decisivo il pronto intervento dei carabinieri

I due avevano puntato l'anello che la donna portava a dito e dopo averglielo sfilato si sono dileguati. L'episodio, però, è avvenuto nelle vicinanze della caserma dei carabinieri e il pronto intervento dei militari dell'Arma ha consentito di risolvere la questione rapidamente.

I due giovani egiziani fermati e denunciati

I malfattori si sono subito ritrovati braccati: uno ha provato a nascondersi in un supermercato, l'altro ha provato a disfarsi dell'anello prima di essere fermato, gettandolo via. Ma questo non è bastato loro per farla franca. Poco dopo entrambi sono stati fermati e quindi denunciati.