Frecce tricolori a Torino, Gtt potenzia i servizi nel weekend: 300 corse in più e orario prolungato della metro

Frecce tricolori, Gtt potenzia i servizi: 300 corse in più e orario prolungato della metro

Il 16 e il 17 settembre, per consentire al pubblico di raggiungere più agevolmente la manifestazione per il Centenario della Fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana che si terrà presso l'Aeroporto di Torino Aeritalia (Aero Club Torino) a Collegno, GTT attiverà dei servizi aggiuntivi.

Il Servizio delle Metropolitana, che consente da alcune stazioni di recarsi a piedi presso la sede della manifestazione, sarà potenziato e prolungato. Mentre dalle strutture di sosta Park&Ride saranno istituite due navette bus di collegamento.

Come raggiungere la manifestazione

L’aero Club Torino è facilmente raggiungibile con la Metropolitana e con le altre linee di superficie afferenti all’area: 13, 33, 65 da Torino; 36 da Rivoli.

Per agevolare gli spostamenti del pubblico, in particolare dalle aree di parcheggio individuate sia a distanza pedonale dalla manifestazione, sia in aree più decentrate, saranno attive due navette bus di collegamento: ZONA INDUSTRIALE COLLEGNO – "LA CERTOSA" - AEROCLUB TORINO e CORSO REGINA MARGHERITA (PARCHEGGIO PELLERINA) – AEROCLUB TORINO CORSO SACCO E VANZETTI.

Metropolitana

La frequenza della Metropolitana verrà potenziata e il suo orario d'apertura esteso, nel complesso con un incremento di circa 300 corse.