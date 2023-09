Altro incidente aereo, mezzo delle Frecce Tricolori si schianta nella zona di Caselle: morta una bimba di 5 anni

Pomeriggio tragico sui cieli del torinese. Dopo l'incidente avvenuto all'Aeroclub di Torino, un secondo aereo è stato protagonista di un incidente, stavolta con conseguenze nefaste.

Perde la vita bimba di 5 anni

Un velivolo delle Frecce Tricolori si è schiantato nella zona di San Francesco al Campo, nell'area dell'aeroporto di Caselle, poco prima delle 17. Il pilota dell’aereo si è salvato, lanciandosi con il paracadute, ma a seguito dell'esplosione del mezzo una famiglia è stata coinvolta, con un bimba di 5 anni che ha perso la vita.

Un bambino, di 9 anni, il fratello, è rimasto ustionato, venendo trasferito al Regina Margherita, la mamma anche lei ustionata in codice giallo al Cto, mentre il padre ed il pilota dell'aereo sono stati condotti in codice giallo al San Giovanni Bosco.

Annullato lo show di domani

In seguito al tragico incidente avvenuto all'aeroporto di Caselle, l’Aeroclub Torino ha annullato la manifestazione aerea per il centenario dell'Aeronautica Militare prevista per domani. Annullato anche il concerto dei Pink Sound di questa sera.

"Non ci sono parole se non un pensiero commosso a tutte le persone coinvolte in questo terrificante dramma", ha dichiarato l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino.