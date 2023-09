Incidente Freccia Tricolore, ecco i resti dell'aereo subito dopo l'impatto: il VIDEO del drone

Ecco il video del drone che riprende la pista di Caselle (e la strada statale lì accanto che porta verso San Francesco al Campo) subito dopo l'impatto della Freccia Tricolore che ieri si è schiantata a terra subito dopo il decollo durante un'esercitazione in vista dello spettacolo per i cento anni dell'Aeronautica militare programmato per oggi e poi cancellato in seguito alla morte di una bambina di 5 anni nell'incidente.

Nel video si possono vedere i resti dell'aereo e i primi soccorsi, arrivati immediatamente sul posto. A causare l'incidente l'impatto con uno stormo di uccelli, che ha portato allo spegnimento del motore.

Oggi l'aeroporto di Caselle è stato chiuso e i voli deviati o cancellati.