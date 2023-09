Villar Focchiardo, a fuoco delle rotoballe accanto a una cascina agricola: in corso l'intervento dei vigili del fuoco

Poco dopo le 10.30 di questa mattina diverse squadre del Comando di Torino sono intervenute a Villar Focchiardo, in via Giaconera, per un incendio di rotoballe che erano ammassate a ridosso di una cascina agricola.

Ecco le immagini girate dai vigili del fuoco:

Sul posto sono intervenute la squadra permanente di Susa con APS ed autobotte e le squadre volontarie di Borgone/Sant’Antonino, anch’esse con APS ed autobotte e l’autobotte di Bussoleno. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono ancora in corso.