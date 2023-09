A Strambino anche Capitan Uncino e Peter Pan presenti alla mostra mercato dell'artigianato

Lungo gli angoli più caratteristici del centro storico, potrete imbattervi in Peter Pan, Capitan Uncino, Trilli che vi porteranno con sé nel loro magico mondo dove l’immaginazione regna sovrana e dove il grigiore della vita quotidiana lascia il passo a creatività e spensieratezza. Ma attenzione a non farvi azzannare dal coccodrillo!!

In piazza Municipio, gli artisti del legno si sfideranno nel concorso “Scalpellate d’Artista” organizzato dalla locale Scuola di Scultura “Demaria”. A impreziosire l’offerta della giornata esposizioni e dimostrazioni di artigiani del legno, ferro e pietra.

La manifestazione sarà preceduta sabato 23 settembre in piazza Vesco dall’evento “Aspettando la mostra mercato” serata enogastronomica proposta dalla Proloco Strambino, in collaborazione con le associazioni e attività del paese, in cui oltre a godere delle prelibatezze del territorio sarà possibile scatenarsi a suon di musica.