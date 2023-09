Caos accoglienza, i migranti feriti sul bus a Roma portati comunque a Torino con fratture e ferite non saturate

Trattati come bestie, senza alcun rispetto. Trasportati a Torino con fratture non curate, ferite non saturate. Mandibole spaccate. E’ tutta in questa immagine il fallimento del sistema d’accoglienza in Italia.

In quei migranti che, vittime dell’incidente di Fiano Romano in cui 25 persone sono rimaste ferite e due autisti sono deceduti, sono stati comunque trasportati a Torino dopo un banale triage in un ospedale della provincia romana. Rimessi su un pullman, i migranti sono arrivati in Via Traves in pessime condizioni di salute e con naturali traumi psichici. “Abbiamo accolto persone con fratture non trattate, altre con ferite non saturate. Undici i feriti che, dopo esser stati visitati dal medico del 118, sono stati poi mandati al Maria Vittoria e al San Giovanni Bosco”d ha spiegato Giuseppe Vernero, Croce Rossa italiana Torino.