Al Cap10100, arriva il festival femminista La Postura del Consenso

La manifestazione ospiterà talk show, incontri ed eventi musicali per riflettere e discutere sulle pari opportunità e sulla discriminazione di genere, stimolando un dibattito costruttivo orientato al cambiamento e al miglioramento della società in cui viviamo. Le Protagoniste saranno divulgatrici, giornaliste, scrittrici, artiste e professioniste specializzate in diversi settori che si impegnano quotidianamente nella lotta per i diritti. Tre le tante ospiti Francesca Bubba, Elasi e Giulia Muscatelli.