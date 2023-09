Da Giovanni Minoli a Jeffrey Deaver: tornano gli incontri di Ogr Talks

Dal 22 settembre alle OGR Torino tornano gli appuntamenti di OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea. A dare il via al palinsesto autunnale Giovanni Minoli e Lorenzo Pregliasco, a seguire Donato Tramuto, in dialogo con Massimo Lapucci, e infine Jeffery Deaver.



Venerdì 22 settembre alle ore 18.30 al Binario 3, i giornalisti Giovanni Minoli e Lorenzo Pregliasco terranno un dialogo su Passato e presente. Divulgare la storia per (ri)conoscere il contemporaneo, dedicato alla storia del nostro Paese e agli orizzonti futuri che si aprono davanti a noi. La rassegna proseguirà martedì 3 ottobre con Donato Tramuto che, alle ore 18.30 in Duomo, converserà insieme a Massimo Lapucci, CEO delle OGR Torino, a partire dal suo libro Leadership compassionevole (Rizzoli). E ancora martedì 10 ottobre arriverà al Binario 3 il re internazionale del thriller, Jeffery Deaver, che presenterà alle OGR, per la prima volta in Italia, il suo ultimo libro, Tempo di caccia (Rizzoli), alle ore 18.30.



OGR Talks è più di un palinsesto di incontri, più di un calendario di conferenze. Un'occasione per aprirsi a nuove visioni ed esplorare possibili interpretazioni del presente. La stagione 2023 di OGR Talks prende in prestito il titolo di un brano - Tonight’s the day - del gruppo rock di Chicago Wilco e rappresenta un invito a concentrarsi sull’attimo, quello in cui la luce diventa buio, e viceversa, in cui si forma il presente, a partire dall’ascolto delle storie dei relatori invitati a intervenire. Ad oggi, per l’edizione 2023 OGR Talks ha ospitato Vera Politkovskaja, Michela Murgia, Vera Gheno e Murubutu.



In calce, il link al press kit digitale contenente il comunicato completo di maggiori dettagli e delle sinossi dei singoli eventi, le fotografie degli ospiti e il logo di OGR Torino.