Ugl Piemonte, Massimiliano Rossato è il nuovo segretario regionale

"Come Segreteria Regionale staremo al fianco di tutte le nostre Sedi Territoriali, affinché siano sempre più “punto di riferimento” per i nostri iscritti e per tutti i lavoratori, che chiederanno il nostro supporto. Continueremo con il “progetto” di apertura di nuove sedi per raggiungere tutti, anche la cittadinanza, fornendo sul territorio, sempre più servizi al Territorio. Il Piemonte necessita di ulteriori fondi nazionali ed europei per il continuo sviluppo dei settori Idro geologico, bonifiche ambientali, settore agro alimentare trasporti logistica tessile e metalmeccanica e turismo. Chiederemo al Governo del territorio, di incontrarci quanto prima, per affrontare temi della Sicurezza e Formazione sui luoghi di lavoro, occupazione, e creazione di welfare aziendali, per accrescere i salari dei lavoratori e dei cittadini Piemontesi".