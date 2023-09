Bosco d'abeti in piazzetta Reale, Luci d'Artista e pista di pattinaggio: a Torino è Natale

A Torino si respira già aria di Natale. Ieri infatti la giunta Lo Russo ha dato il via libera alle linee di indirizzo per la programmazione culturale, l'allestimento dell'albero, del presepe e calendario dell'avvento di Luzzati. Quest'ultimo, come già accaduto l'anno scorso, sarà in piazza San Giovanni accanto al sagrato del Duomo.