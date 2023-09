Erba alta, rifiuti e scala dissestata da mesi: regna il degrado attorno al Motovelodromo

La parte esterna del complesso sportivo di Madonna del Pilone però giace in stato di abbandono. Con l'apertura del Motovelodromo in questa zona della Circoscrizione 7 si è intensificato il traffico automobilistico ed in conseguenza la necessità di avere nuovi spazi per la sosta. Via Lomellina è stata resa quindi a senso unico, creando parcheggi su ambo i lati.

In tema di viabilità, i posti auto accanto al Motovelodromo in via Castiglione sono stati trasformati in linea da lisca di pesce, con la perdita di alcune piazzole per lasciare la vettura. Una soluzione adottata per collocare alcune panchine in pietra e archetti per la bici.

Scale dissestate e graffiti

La scala per scendere da via Lomellina a corso Casale è dissestata da diversi mesi: in cima c'è una transenna con nastro arancione da cantiere che segnala la chiusura del marciapiede su via Lomellina. Inoltre un tratto di asfalto al fondo dei gradini ha ceduto creando una voragine tutt'ora non recintata per evitarne il passaggio. I muri della discesa sono scrostati in diversi punti e ricoperti dai graffiti.

Erba alta e rifiuti