Art.O' cala il sipario, l'appello: "Cerchiamo con urgenza un nuovo spazio"

"Art.O' rimane attiva sul territorio nazionale in modo, al momento, nomade" conclude Valenti.

"Spiace che dopo anni di attività, ci si debba lasciare per questioni amministrative svincolate dai rapporti personali e di governo del territori - commenta il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano -. La settimana scorsa abbiamo portato in Commissione un bel progetto di intrattenimento culturale. Gli uffici, assieme a Valenti stanno lavorando per presentarlo alla collettività in tempi brevi. Mi auguro sia solo un arrivederci. La mia personale disponibilità come quella di tutta la mia giunta, permane ora, così come in futuro".

Per chi volesse rispondere all'appello di Art.O' può scrivere a vincival@gmail.com