Tango: al San Filippo Neri una serata sulle note di Astor Piazzolla

Una data imperdibile per gli amanti del Tango e della musica di Astor Piazzolla.

Il 23 Settembre presso l'Auditorium San Filippo Neri andrà in scena il concerto spettacolo "Piazzolla mon Amou<wbr></wbr>r", con il violinista Domenico Masiello e il pianista Michele Fazio.

Gli artisti accompagneranno il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, specialmente quelle più nostalgiche e sensuali, con musiche che ripercorreranno non solo la vita del maestro argentino, ma anche di quell’epoca storica caratterizzata da tanti cambiamenti nella musica così come nella società… e il tutto a ritmo di tango.