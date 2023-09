Techstars, prosegue il matrimonio con Torino: altri due anni di accelerazione per altre 12 start up

Torino sempre più al centro dell'habitat ideale per lo sviluppo dell'innovazione. Da oggi è infatti ufficiale che il programma di un colosso internazionale come Techstars sarà presente alle OGR Torino per altri 2 anni.

Il primo percorso: 85 milioni e 400 posti di lavoro

Nuova missione: "Un mondo che si trasforma"

Cambia però il titolo e il focus: da “Techstars Cities of the Future”, infatti, si passa a “Techstars Transformative World”, per una missione più ampia.

La rete mondiale Techstars aiuta gli imprenditori ad avere successo. Fondata nel 2006, oltre a gestire programmi di accelerazione e fondi di venture capital, collegaa startup, investitori, aziende e città. Techstars ha investito finora in oltre 3.700 aziende con una capitalizzazione di mercato combinata di 98,6 miliardi di dollari.