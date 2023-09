La forma perfetta esiste?

La forma fisica è fondamentale per la nostra salute: serve per mantenerci sani, per vivere a lungo e in modo indipendente in vecchiaia e raggiungere un benessere mentale.

Il grande mantra di lingua latina “mens sana in corpore sano” significa che è importante lavorare nella forma fisica per mantenersi come salute mentale. Mantenersi fisicamente attivi aiuta a prevenire una serie di problemi di salute come infermità cardiovascolare, diabete di tipo 2, ipertensione e obesità. Essere attivi significa anche rafforzare il proprio sistema immunitario per prevenire eventuali patologie. Certamente i fattori genetici o ormonali incidono molto, ma è fondamentale rispettare determinati livelli sani di forma fisica, soprattutto in età adulta. Cambiamenti di stili di vita, mangiare meglio, fare più attività fisica, dormire sufficientemente, non fumare e limitare l’uso del alcool, sono le strutture essenziali sul quale costruire una vita lunga e sana. Ritornando alla forma fisica, come dobbiamo fare per raggiungere quella nostra ideale?. Bisogna porsi degli obiettivi rivolgendosi ad un nutrizionista per creare un piano alimentare personalizzato e pianificare il lavoro in palestra facendosi seguire da un personal trainer esperto e preparato, perché ognuno di noi ha una sua propria specificità e su quella si deve lavorare.

Uno dei punti di riferimento nel campo del fitness da anni è Alessio Misana. Laurea in Scienze Motorie e sportive, laurea magistrale in Managment dello Sport, chiniesiologo che ha creato a Torino il suo concept di forma fisica “My Fit Studio”. Alessio è uno studioso del settore con una grande e lunga formazione che non contribuisce solo al cambiamento fisico delle persone, ma soprattutto portare i propri clienti ad aumentare la fiducia in loro stessi.

Alessio da cosa nasce questo concept per raggiungere la forma fisica?

“Nasce dalla voglia di dare a tutti la possibilità di avere uno spazio interamente pensato per migliorare la ricomposizione corporea in maniera personalizzata e scientifica. Il percorso prevede sessioni di training su misura in base alle proprie esigenze per migliorare la qualità muscolare, diminuire il grasso superfluo e migliorare la salute generale.

In un’ora, in uno spazio dotato di attrezzatura all’avanguardia, scelto appositamente per raggiungere la migliore qualità possibile, sarò con il cliente a guidarlo nel percorso di allenamento.

Dopo una analisi attenta sugli schemi motori di base e la forza iniziale vi sarà la possibilità di seguire protocolli specifici.

Questi progetti specifici riguardano: il “body recomp” dedicato per rimettersi in forma per tornare ad amare il proprio corpo in armonia tra forza, cura del movimento e attivazione muscolare; segue il “performance” che sono piani di allenamento ad hoc per incrementare le proprie performance indicato per gli sportivi che vogliono migliorare il loro sport, amatoriale o agonistico che sia; ed in ultimo il “fat loss” ovvero programmi specifici per il dimagramento basati sulle ultime review scientifiche che si affiancherà ad un programma alimentare studiato da un professionista del settore.

Cosa include un allenamento focalizzato sul dimagramento?

“E’ una sessione personalizzata per coloro che vogliono tornare ad essere a proprio agio con il proprio corpo. Il risultato sarà dato in primis dallo specchio e poi dalla bilancia, poiché il calo di peso deve essere supportato da un incremento della massa magra per prevenire quello “svuotamento” che troppo spesso si vede.”

Come ci si approccia a un programma personalizzato?

“Innanzitutto dopo un colloquio con la persona che si rivolge a me per capire le sue esigenze, il suo stile di vita attuale, viene effettuata una attenta anamnesi, a cui segue una valutazione antropometrica. Inoltre sarà essenziale affiancare un programma alimentare preciso e dedicato all’obiettivo da raggiungere. Nell’arco di una settimana con l’elaborazione del programma personalizzato, si fisserà la prima seduta che ha una durata di 60 minuti, per eseguire correttamente la tecnica degli esercizi ,da quelli fondamentali a quelli complementari. Il mio monitoraggio di questo percorso è continuo e attento a valutare il movimento oltre che l’attivazione muscolare specifica.

Non in secondo piano sarà l’attenzione a promuovere un nuovo mindset per motivare, correggere e raggiungere gli obiettivi prefissi con il cliente accompagnandolo in questo percorso. Aggiungo che come ogni processo di cambiamento, anche quello fisico ed estetico, non segue una linea dritta ma con curve in positivo ed in negativo che andranno comprese ed analizzate di modo da lasciare alla persona gli strumenti per una corretta valutazione di se stessi nel corso del tempo.”

Alessio scrivi spesso di ricomposizione corporea. Cosa vuol significare?

“La "ricomposizione corporea" nel contesto del fitness si riferisce a un processo mediante il quale una persona cambia la sua composizione corporea riducendo il grasso corporeo e aumentando o mantenendo la massa muscolare. La risultante sarà un corpo armonioso che rispetterà le proporzioni corporee e avrà un miglioramento della forza e dei parametri ematici ed ormonali.

L’obiettivo della body recomp è ottenere un aspetto più tonico e atletico, senza necessariamente cambiare sulla bilancia. Questo percorso viene costruito mediante lo svolgimento di protocolli scientifico che verranno personalizzati sui parametri della persona utilizzando esercizi di forza, di miglioramento dei muscoli carenti e di lavori metabolici per incrementare i parametri cardio polmonari. Con questa combinazione di approcci il deficit calorico verrà supportato dal mantenimento della massa magra.”

Si sente tanto parlare di allenamento funzionale o functional training, venduto nelle palestre come attività di ultima tendenza.

“L’allenamento funzionale è un allenamento globale finalizzato al miglioramento della performance atletica degli individui, atleti e non. E’ definito funzionale in quanto non ha come scopo ultimo il miglioramento estetico dello sportivo, bensì il suo rendimento fisico, sia generale che specifico. E’ proprio così. I centri fitness hanno dato la possibilità a tutti gli appassionati del fitness di avvicinarsi al concetto più sportivo ed essenziale dello sport ovvero l’allenamento funzionale che nasce con il concetto di allenare il “movimento”.

Si è quindi ritornati ad utilizzare il lavoro a corpo libero. Attrezzi semplici come bilancieri e palle mediche, kettlebells e trx per allenamenti più avanzati, etc….

La mia proposta è quindi di tornare ad allenarsi all’aria aperta ,senza bisogno di strutture, che seppur belle ed innovative, fanno perdere di vista il concetto che lo sport è prima di tutto dedizione, sacrificio e divertimento”.

Alessio, per concludere, quale è la tua visione del fitness moderno?



“Oramai non si può prescindere dalla ricerca scientifica in ambito di allenamento sportivo; costante e aggiornata ci da i mezzi per poter parametratre tutti i processi di questo percorso di miglioramento fisico e performante. Proprio i parametri sui quali si valuta la persona devono essere la chiave di svolta sulla quale promuovere l’allenamento altamente personalizzato. Il mondo del fitness ha più possibilità di espressione ma tutto ciò è conseguente allo studio costante che noi Professionisti abbiamo il dovere di divulgare e rendere accessibile a chiunque voglia migliorare se stesso, che sia per sentirsi meglio, avere il proprio riscatto personale o mettersi alla prova giorno dopo giorno.”