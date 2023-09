Peraria realizza un’opera d’arte unica per Ugo Nespolo, esposta in occasione di “Alingue e apostrofi: 150 anni (+1) dell’era patafisica”

Peraria e Ugo Nespolo hanno realizzato l’impresa di trasformare un gonfiabile in un’opera d’arte. Un’istallazione presentata ed esposta in occasione di “Alingue e Apostrofi: 150 anni (+1) dell'Era Patafisica”, Festival che si è svolto, dal 7 al 9 settembre a Milano. La Patafisica è un Movimento culturale, artistico e letterario ideato e creato da Alfred Jarry a Parigi nel 1893, da lui stesso definito come: “La scienza che si prefigge di studiare il particolare e le eccezioni e spiegare l'universo supplementare al nostro”. Compito che assolve ancora oggi, attraverso l'arte e la letteratura, usando espressioni che fondono in un tutt'uno il nonsenso, l'ironia e l'assurdo.

Da qui la scelta di Ugo Nespolo, artista eclettico e con visioni originali e innovative, di progettare per questa importante occasione, un gonfiabile alto 4 metri, realizzato da Peraria, che riproducendo Père Ubu, personaggio iconico e identitario della Patafisica ideato da Jarry, ma rivisto attraverso gli occhi di uno dei maggiori artisti contemporanei, viene trasformato in un’opera d’arte unica e assoluta.

Un progetto messo a punto dai progettisti di Peraria, azienda leader nel settore allestimenti fieristici e gonfiabili di Villafalletto (CN), e realizzato grazie alle tecnologie più moderne, ai migliori materiali, uniti a esperienza, alla grande precisione e alla maestria dei suoi artigiani.

Ogni proposta è unica e originale, così come lo è ogni cliente. Ma il “Père Ubu” realizzato per il maestro Ugo Nespolo è un vero fiore all’occhiello, che dimostra come l’azienda riesca a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta, ma evidenzia anche il grande potenziale dei gonfiabili, che oltre al loro noto impiego in ambito sportivo e promozionale, si prestano a mille applicazioni e hanno possibilità di realizzazioni infinite.