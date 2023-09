Tentato stupro in corso Palermo: denunciato un ragazzo di 23 anni

E' stato denunciato per tentata violenza sessuale, un uomo di origini marocchine, che nella serata di martedì 19 settembre, in corso Palermo ha aggredito una ragazza di una trentina d'anni.

Con la scusa di chiederle l'ora, l'uomo, di 23 anni, ha avvicinato la donna, per poi rompere una bottiglia per minacciarla. La ragazza è stata trascinata in un vicolo, presa per i polsi, è stata derubata. L'uomo ha cercato di baciarla e di violentarla, ma la vittima è riuscita ad attirare l'attenzione di una squadra della Guardia di Finanza che stava passando in corso Palermo. La pattuglia ha bloccato l'uomo, ma sono stati necessari più equipaggi per fermarlo visto lo stato violento del 23enne che ha opposto non poca resistenza.

L'uomo è stato denunciato anche per rapina e resistenza pubblico ufficiale.