La Regione apre bando da 1,5 milioni per aiutare le aziende agricole a investire nell'innovazione

L’Assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato il bando a sostegno di enti di ricerca università, istituti tecnici, altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito del sistema di conoscenza e innovazione agricola regionale per lo sviluppo di azioni dimostrative in agricoltura all’interno del territorio piemontese, che consistono nella realizzazione di prove in campo, attività di collaudo, esercitazioni finalizzate alla divulgazione di innovazioni tecnologiche, ma anche visite e open day in azienda, seminari e webinar. Le dimostrazioni infatti devono essere ospitate nei centri sperimentali o nelle aziende agricole.

“La misura intende rafforzare e favorire lo scambio di conoscenze tra ricercatori e studenti e gli addetti del settore agricolo sulle opportunità offerte dalle innovazioni e tecnologie, in presenza attraverso le prove in campo o a distanza. La ricerca scientifica e la tecnologia applicate in agricoltura infatti diventano sempre più strategiche per incentivare tecniche di produzione sostenibile, per affrontare le criticità determinate dal cambiamento climatico, per la tutela del territorio rurale”, sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e cibo Marco Protopapa.

Il bando è relativo alla misura SRH05 del complemento di sviluppo rurale 2023-2027 del Piemonte e ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 milione e 500 mila euro.

I beneficiari possono partecipare in forma singola e associata e il sostegno prevede il rimborso del 100 % dei costi sostenuti per una spesa minima di 100 mila euro e massima di 300 mila euro.

Il bando scade il 30 novembre 2023 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-azioni-dimostrative-settore-agricolo-srh05