Torna la pedalata Torino-Venaria per promuovere la mobilità attiva e sostenibile

In questi giorni si sta celebrando la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: con l'occasione, ritorna per il secondo anno consecutivo la pedalata da Torino a Venaria Reale organizzata da Legambiente Metropolitano, FIAB Torino Bici & Dintorni e Beeozanam con il sostegno della Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico e con il patrocinio dei comuni di Torino e Venaria. L'appuntamento è per domenica 24 settembre

I punti di partenza

L'evento prevede punti di ritrovo e partenza da ogni circoscrizione cittadini. Di seguito, l'elenco completo: per la Circoscrizione 1 da piazza Castello alle 9.30, per la 2 da piazza d'Armi e parco Colonnetti alle 9, per la 3 dai giardini Grosa alle 9.15, per la 4 da piazza Bernini alle 15, per la 5 da via Foligno 14 alle 10.45, per la 6 da piazza Sofia alle 9, per la 7 dal ponte Carpanini alle 10.30 e per la 8 da largo Marconi alle 9.15.

I saluti istituzionali

Durante il tragitto sono previsti alcuni saluti istituzionali: alle 9.30, in piazza Castello, toccherà agli assessori di Torino Chiara Foglietta e Francesco Tresso, mentre alle 12.30 in piazza della Repubblica a Venaria sarà la volta dell'assessora Marta Santolin.