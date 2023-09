In centinaia a Torino per il funerale di Gianni Vattimo: "La carità è un limite invalicabile" [VIDEO]

"La carità è un limite invalicabile alla secolarizzazione": con queste parole chiare e dirette, che riassumono un pensiero molto caro a Gianni Vattimo, don Giovanni Ferretti ha celebrato il grande filosofo torinese durante il funerale svoltosi questa mattina nella chiesa di San Lorenzo a Torino.

E sono state centinaia le persone che hanno gremito l'edificio religioso di piazza Castello per portare il proprio saluto ad un grande protagonista della vita culturale e accademica nazionale: non potevano mancare le autorità, con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'assessore comunale al welfare Jacopo Rosatelli e quello regionale al bilancio Andrea Tronzano seduti in prima fila. Tra i presenti anche uno dei colleghi più noti di Vattimo, Massimo Cacciari. Il feretro è arrivato intorno alle 10 insieme al compagno di Vattimo Simone Caminada, mentre fuori dalla chiesa non sono mancate le bandiere no tav.