Teatro: per la nuova stagione, il Superga di Nichelino punta su musical, rivisitazioni e spettacoli non convenzionali

Parola d'ordine: innovazione. Il cartellone della stagione del Teatro Superga di Nichelino è una scommessa: quella di portare sul palco spettacoli non convenzionali per attirare un pubblico più vasto. E così al musical si affianca la comicità, alla poesia la cruda realtà, alle fiabe il giallo. Per non parlare dei titoli classici, che vengono modernizzati e rivisitati completamente. Ne esce un programma vario e per tutti i gusti, che comprende anche la Lirica e i grandi musical ospitati a Stupinigi. Una scelta coraggiosa che i direttori artistici Alessio Boasi, Fabio Boasi e Claudia Spoto hanno preso forti dell'esperienza dello scorso anno, quando il Superga ha registrato 10 sold out su 17 serate di spettacolo.

La proposta prevede 12 spettacoli al Teatro Superga, 6 alla Palazzina di Caccia di Stupinigi e 3 spettacoli off non inseriti in stagione. Il via il 4 novembre 2023, la chiusura il 21 aprile. Tra grandi classici rivisitati, formule originali e inediti, in scena andranno nomi noti come Ambra Angiolini e Ottavia Piccolo, con due spettacoli tosti, ma anche Davide D'Urso, comico emergente che sui social sfotte i torinesi quartiere per quartiere [LEGGI QUI]. E poi il mago-attore Luca Bono, con il suo spettacolo "L'illusionista" diretto da Arturo Brachetti.

"A tutte le sfide finora affrontate in campo culturale, come Sistema Cultura Nichelino abbiamo sempre risposto con soluzioni innovative – commenta il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo -. E sono proprio l’innovazione, la ricerca di nuovi linguaggi e la sperimentazione la cifra stilistica del Teatro Superga che quest’anno scommette su spettacoli non convenzionali e sui musical, in particolare, un genere che sfida il tempo e risponde con la forza della musica e delle parole al nostro bisogno di evasione".

Ad aprire la stagione sarà “Testimone d’accusa”, il migliore dramma giudiziario della maestra del brivido Agatha Christie. Le innovazioni sono però “Natale in casa Cupiello”, che porta un solo attore in scena alle prese con sette pupazzi, e "La locandiera" proposto in una travolgente versione pop. “Oliva Denaro”, con Ambra Angiolini, è tratto dall'omonimo libro candidato al Premio Strega 2022 di Viola Ardone. “Cosa nostra spiegata ai bambini” è invece il racconto di Ottavia Piccolo. "456" è la particolare storia di un interno famigliare di Mattia Torre. “La famiglia Addams”, “New York, New York”, “Hairspray” con La Cesira e Matilde Brandi e “I tre porcellini” sono le nuove produzioni musicali a cui si affiancano gli spettacoli pensati appositamente per il format di Lirica e Musical a Corte a Stupinigi: “Aida”, “L’elisir d’amore”, “La Traviata”, “Horror Musical”, “Rock Musical”, “I maghi di Oz”. E infine i tre OFF: “Rumors” da Neil Simon, “Nel bel mezzo di un gelido inverno” da Kenneth Branagh e “The Prom”, il musical vincitore del Drama Desk Award per la prima volta in Italia.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, tel. 0116279789, www.teatrosuperga.it