Il comico Davide D'Urso che sul web sfotte i giovani dei quartieri torinesi: “I miei follower? Quasi tutti a Nichelino” [VIDEO]

“Mare fuori” che diventa “Mirafiori”, gli aperitivi alla Crocetta con la “r” moscia, fino al video sulla “Pasquetta a Torino” che fa due milioni di visualizzazioni sui social: tutto questo è Davide D'Urso, comico emergente che racconta Torino e tutte le sue facce, anche quelle che non sapeva di avere.

Il 16 marzo 2024 D'Urso sarà a Nichelino, al Teatro Superga, con il suo spettacolo “Metadurso”, che lui stesso definisce “un viaggio attraverso i quartieri di Torino”, che lui conosce bene per averli girati praticamente tutti: nato a Mirafiori, vissuto in Borgo San Paolo, poi in Vanchiglia, Borgo Dora, San Salvario e Parella, con una prima storica fidanzatina in Barriera e i migliori amici in Crocetta. Insomma, da questo vissuto è nata l'idea di “parodiare” il torinese medio per ogni zona della città.