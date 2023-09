"In bici con Vale": l'8 ottobre la pedalata benefica per la prevenzione del melanoma

Nel dicembre 2021, un melanoma si è portato via Valeriano, il marito di Arcangela che da questa dolorosa esperienza nel 2022 ha deciso di organizzare una pedalata di beneficenza in sua memoria per raccogliere fondi per la prevenzione del melanoma.

Anche quest’anno si svolgerà la pedalata, domenica 8 ottobre 2023, con ritrovo ore 9 all’Arco del Valentino, partenza alle 10.

Pedalare era la sua passione e anche in questa occasione si pedalerà, lungo le rive del fiume Po, su un itinerario che piaceva molto a Valeriano e che è stato anche l’ultimo che ha percorso in sella alla sua bici.

Il percorso sarà facile e accessibile a chiunque. Si può anche seguire il gruppo camminando.

I fondi che verranno raccolti saranno destinati, anche quest’anno, all’Associazione Onlus “Il sorriso di Isa” che dal 2016 si occupa di attività di prevenzione e diagnosi precoce presso l’Ospedale “San Lazzaro” di Torino.

A chi parteciperà con una donazione verrà consegnato un gadget dell’evento, una sacca zainetto in cotone.

L’importo minimo consigliato per la donazione è 15 euro, ma si potrà donare ciò che si desidera e secondo le proprie disponibilità.

E se non si può partecipare alla pedalata, si può comunque fare una donazione e ritirare il tuo gadget nei giorni successivi all'evento: arcangela.capuano@gmail.com.