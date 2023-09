Rivoli: nuovi punti informativi comunali per il supporto e l’assistenza digitale

A partire da lunedì 25 settembre presso le sedi dei comitati di quartiere Borgonuovo e Posta Vecchia di Rivoli e da martedì 26 settembre anche presso il quartiere Maiasco, negli orari previsti, saranno attivati i Punti Informativi Comunali dedicati a facilitare ed informare i cittadini rispetto all’accesso digitale ai servizi comunali e delle pubbliche amministrazioni.

L’obiettivo, in estrema sintesi, sarà quello di informare i cittadini circa le potenzialità dell’utilizzo dei servizi accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Carta d’Identità Elettronica (C.I.E). Verranno supportati nel reperimento delle informazioni in rete anche in modo da facilitare, quando necessario, l’accesso fisico ai servizi comunali e della pubblica amministrazione

I Punti Informativi Comunali rispondono alla richiesta di punti di accesso ai servizi maggiormente diffusi sul territorio.

Funzioneranno come Ufficio Relazioni al Pubblico (U.R.P.) permettendo, tra l’altro, di prenotare gli appuntamenti per i servizi comunali.

L’iniziativa, finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo, Regione Piemonte e del Comune di Rivoli, che durerà fino a luglio 2024, ha lo scopo di rafforzare l’occupabilità dei partecipanti in prospettiva del reinserimento nel mondo del lavoro.

“L’avvio di questo servizio sperimentale dello sportello informativo presso i quartieri, - dichiara l’Assessore al Commercio Paolo Dabbene - permette di avvicinare il Comune di Rivoli sui servizi ai cittadini e allo stesso tempo permette di reinserire tramite i cantieri persone nel mondo del lavoro .

Una sperimentazione che durerà un anno e per il momento coinvolge tre quartieri tra i più lontani dal Palazzo Comunale.”

“Ottima collaborazione tra Amministrazione comunale e Comitati di quartiere, sempre disponibili a migliorare i servizi offerti ai cittadini.- afferma l’Assessore ai Quartieri Tatiana Perrone - Il servizio per il supporto e l’assistenza dell’utenza digitale, aiuterà infatti, chi per svariati motivi ha difficoltà a recarsi nella sede del Comune di Rivoli o chi semplicemente ha necessità di un supporto per l’accesso digitale dei servizi comunali.”

Il servizio sarà attivo pressi i seguenti comitati di quartiere negli orari indicati:

Quartiere Borgonuovo

Corso De Gasperi 20/a Rivoli

Mercoledì/Venerdì ore 8:00-13:00

Lunedì/Martedì/Giovedì ore 13:00-18:00

Quartiere Maiasco

Via Tevere 41 b Rivoli

Martedì/Venerdì ore 8:00-13:00

Giovedì ore 13:00-18:00

Quartiere Posta Vecchia

Via Piave 23/a Rivoli

Lunedì/Mercoledì ore 13:30-18:30

Per avere maggiori informazioni sul servizio contattare Ufficio Lavoro:

-ufficio.lavoro@comune.rivoli.to.it

-0119513589 / 0119511900