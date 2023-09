Dal Kosovo a Torino, De Cinti è il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri: "1° obiettivo vicinanza ai cittadini"

Nei gradi di Tenente e Capitano, è stato Comandante di Plotone e Capo Gestione Materiali del II Battaglione della Scuola Allievi Carabinieri di Torino in Fossano, nonché Comandante delle Compagnie Carabinieri di Saint Vincent Chatillon, Misilmeri e Bologna - Borgo Panigale, prendendo parte, altresì, alla missione Multinational Specialized Unit (MSU-KFOR) in Pristina (Kosovo).

E l'accoglienza ricevuta a Torino, come ha spiegato il Colonnello, gli ha permesso " di mitigare l'agitazione per la novità". "Ho constatato che Torino - ha poi aggiunto - è una città affascinante: a prima vista capace di coniugare l' innovazione con la tradizione".

Una tendenza non avvertita dalla popolazione del capoluogo, che spesso si sente insicura. "I numeri - ha spiegato il neocomandante - sono dati freddi non seguono la percezione delle persone". "L'attività dei Carabinieri - ha aggiunto - e delle altre forze polizia è volta a mitigare e abbassare la percezione di insicurezza, che potrebbe portare disagio. Oltre a questo, in concreto, dobbiamo intervenire per abbassare la criminalità. Noi dobbiamo prevenire il più possibile i reati".