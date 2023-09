La novità era scattata con successo ad inizio giugno e adesso, dopo la pausa estiva, una volta terminata la lunga parentesi della festa di San Matteo, a Nichelino tornano gli appuntamenti con l'Ufficio Mobile della Polizia locale.

Segnalazioni di problemi e criticità

Un servizio voluto dal comandante Giustino Goduti, una sorta di 'succursale' su quattro ruote degli uffici di via Giusti presso cui è possibile effettuare segnalazioni, sottolineare problematiche e quant’altro si vuole far sapere agli uomini in divisa, facendo loro sapere quali sono le criticità registrate sul territorio.

Gli appuntamenti della settimana

L'appuntamento è fissato per domani, martedì, 26 settembre, dalle ore 17 alle 19 nel quartiere Sangone di via Roma 17/A e ai giardini di via Milano. Giovedì 28 settembre sarà invece il turno del rione Kennedy, con l’ufficio mobile che sarà posizionato in piazza Madre Teresa di Calcutta.