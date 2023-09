Regionali, "Noi Moderati" accanto a Cirio con una lista. Lupi: "In Piemonte buon governo"

" Noi Moderati per il Piemonte " sarà ufficialmente presente con una propria lista alle Regionali ed è pronta a sostenere la candidatura del presidente uscente Alberto Cirio . Il "battesimo" del progetto del centrodestra nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 settembre, all'Nh Santo Stefano, dove per l'occasione è arrivato anche il presidente Maurizio Lupi . Accanto a lui esponenti locali del partito, dal capogruppo comunale di "Torino Libero Pensiero" Pino Iannò al senatore ed ex consigliere regionale di Forza Italia Massimo Vittorio Berruti .

Gli ex di Torino Bellissima

Il Piemonte è la prima regione in Italia che vede il lancio del progetto politico di Lupi. E la conferma che c'è interesse arriva anche dal "tutto esaurito" in sala. Qui erano presenti anche dei consiglieri circoscrizionali ex "Torino Bellissima", così come "civici" che avevano sostenuto Paolo Damilano.