Grazie ai fondi Pinqua il parco Vallette diventerà più verde, accessibile e sostenibile

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore al Verde e alla Cura della città, Francesco Tresso, ha approvato questa mattina il progetto esecutivo di riqualificazione degli accessi al parco Vallette, che migliorerà la sicurezza dei collegamenti e la fruizione dell’area verde per pedoni e ciclisti.

Si tratta di un nuovo tassello del progetto complessivo di riqualificazione che interesserà il quartiere Vallette, con una serie di interventi realizzati nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) per rendere il quartiere più accessibile, verde e sostenibile.

Nello specifico, il progetto approvato oggi intende valorizzare gli assi di accesso al parco Vallette, in particolare da corso Molise e da via dei Gladioli.

La banchina centrale alberata di corso Molise, compresa tra corso Toscana e via Sansovino, verrà sistemata a verde attrezzato, con nuovi alberi, un’area di sosta con panchine e altri arredi. Sulla banchina sarà realizzato un percorso ciclo-pedonale che metterà in collegamento, con idonei attraversamenti pedonali rialzati, i marciapiedi di corso Molise e di via Sansovino. A protezione delle carreggiate stradali di corso Molise saranno inoltre realizzati due attraversamenti pedonali rialzati, che collegheranno in sicurezza la banchina alberata centrale con il viale di accesso all’area verde.

L’accessibilità al parco verrà migliorata anche per i soggetti diversamente abili, con la realizzazione (lato corso Molise) di una rampa che agevolerà il loro ingresso in sicurezza.

All’interno del parco si realizzeranno una serie di interventi che miglioreranno la fruibilità e la dotazione dell’area giochi, con alcuni interventi manutentivi sulle pavimentazioni e sulle dotazioni ludiche, con il ripristino delle strutture sportive per il calcetto e il basket.

In coerenza con le indicazioni fornite dal Piano di Resilienza Climatica e del Piano Strategico dell’Infrastruttura Verde si procederà con un intervento di de-impermeabilizzazione di parte del viale principale di accesso al parco, sostituendo la pavimentazione in bitume con una permeabile in calcestruzzo drenante.

Completeranno la riqualificazione del parco una serie di interventi manutentivi sulla vegetazione e la messa in sicurezza dell’invaso dell’ex fontana, nella quale verrà realizzata un'aiuola a verde. L’intera area sarà infine dotata di una segnaletica dedicata e omogenea per identificare il nuovo accesso e il parco.

La spesa complessiva per i lavori è di 210 mila euro e sarà finanziata per 200 mila euro con fondi provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile nell'ambito del Programma innovativo per la qualità dell'abitare - PINQuA, individuato all'interno del PNRR, e per 10 mila euro da fondi della Città.