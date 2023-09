La salsiccia di Bra punta a invadere Torino: un weekend dedicato a carne, ma anche formaggio e pane tipico

La salsiccia di Bra punta a superare i confini provinciali e a raggiungere Torino. Una tradizione che mescola la storia alla buona tavola e che, con la nascita dei Consorzi, da decenni proietta nel futuro alcuni dei gusti più amati dai golosi. Ma ora è il tempo di mettersi in marcia.

Un weekend per golosi

C'è tutto questo, nel bagaglio di "Waiting for Bra's", appuntamento che il 7 e 8 ottobre vedrà la città della Mole ospitare la Salsiccia di Bra in 20 famosi locali e caffè torinesi. Una scelta fatta per alternare il Festival della Salsiccia a "Cheese", spostando così il prodotto di carne negli anni in cui, sotto la Zizzola, si celebra il formaggio.

Taglieri, aperitivi e storia

Taglieri e ricette, da abbinare agli aperitivi e alle degustazioni così da raggiungere una platea ancora più vasta per un tipo di salsiccia che ha origini e spiegazioni uniche al mondo. Ecco come funzionerà Waiting for Bra's.

Sapori, ma anche storia: ufficializzata addirittura per Regio Decreto, la salsiccia di Bra è fatta non con carne di maiale, ma con carne bovina perché nei secoli passati era forte la domanda della comunità ebraica della zona braidese.

Alternarsi con Cheese e diffondere il gusto

Cotta alla griglia, ma soprattutto cruda, la salsiccia di Bra dal 2003 si appoggia anche al consorzio di tutela e valorizzazione Salsiccia di Bra. "È un'Iniziativa originale, nuova in assoluto. Salsiccia molto amata dai braidesi, ma si sta espandendo in tutto il Piemonte, la Lombardia e la Liguria - dice il direttore Ascom Confcommercio Bra, Luigi Barbero, che è anche direttore del Consorzio della Salsiccia -. Abbiamo scelto Torino come cornice per l'anno in alternanza con Cheese e con la collaborazione di negozi e locali faremo questo primo weekend sperimentale".

Non solo carne