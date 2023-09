Lite degenera in tentato omicidio nell'area di servizio della tangenziale: 49enne finisce in manette

Momenti di paura oggi, mercoledì 27 settembre, quando una lite tra due automobilisti nel parcheggio della stazione di servizio della tangenziale Stura Sud è degenerata in rissa, con tanto di accoltellamento.

La vittima non è in pericolo di vita

Un 49enne è stato poi fermato dalle parti di Settimo con l'accusa di tentato omicidio dalla Polizia stradale, accusato di aver ferito con un coltello un uomo di 56 anni. La vittima, ricoverata in ospedale, per fortuna non è in pericolo di vita.

Decisive le immagini delle telecamere

Potrebbe essersi anche trattato di una tentata rapina, non solo di una lite, ma gli inquirenti stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto: saranno decisive le immagini dei filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area, oltre alle testimonianze dei clienti della stazione di servizio