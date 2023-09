Torino, il Museo d'Arte Urbana fa en plein con una visita guidata per tutti e due mostre

Sarà un sabato denso di appuntamenti quello del Museo d'Arte Urbana di Torino. Insieme al ritorno della consueta iniziativa annuale del progetto MAU for ALL, realizzata in collaborazione con Associazione Volonwrite, CulturalWay e Compagnia3001, è in programma anche l'inaugurazione di due mostre.

MAU for ALL: una visita per tutti

Il lungo sabato 30 settembre 2023 del MAU avrà inizio proprio con la visita guidata per tutti di MAU for ALL: il ritrovo è fissato alle ore 15.30 sul sagrato della chiesa di Sant'Alfonso all'angolo tra via Cibrario e corso Tassoni con partenza prevista per le 16. Si tratta di un tour gratuito per le vie di Campidoglio alla scoperta di una selezione delle opere realizzate sui muri del borgo vecchio da artisti di fama nazionale e internazionale in una modalità innovativa.

La visita, infatti, è pensata appositamente per permettere la fruizione alle persone sorde attraverso interpretariato LIS e alle persone cieche e ipovedenti attraverso una teatralizzazione (a cura dell'attrice Adriana Zamboni) in grado di trasmettere emozioni e sensazioni delle opere scelte; il percorso, inoltre, è stato studiato per ridurre al minimo l'influenza delle barriere architettoniche.

Due mostre collettive

Ma non finisce qui, perché dopo l'intermezzo con degustazione di vini a cura dell'enoteca Stuzzivino, alle 18.30 è in programma l'inaugurazione in contemporanea di 2 mostre: alla Galleria del MAU in via Rocciamelone 7/c ci sarà la collettiva di pittura e illustrazione botanica “Secret Gardens” con opere di Rosalba Castelli, Maria Concetta Distefano, Clelia Morelli, Cristina Làstrego & Francesco Testa, Idana Vignolo, Valter Maritano, Elisa Ripa, Sandra Bucci e Savino Tristano, mentre allo Spazio Garino di via Rocciamelone 1/i spazio a “Fiamme Gemelle”, “bipersonale” di Okno e Antartico69. Dalle 19 musica live con la cantante Rosalba Guastella.