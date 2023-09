Anche i luoghi aiutano a curare: un reparto di oncologia tutto nuovo alle Molinette, grazie all'associazione Andos

“Prendendoci cura degli ospedali ci prendiamo cura delle persone”: con queste parole, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha inaugurato ufficialmente il nuovo reparto di Oncologia Medica 2 dell'Ospedale Molinette di Torino. La struttura, che include un day hospital e diversi ambulatori, è situata presso il 3° piano del presidio San Lazzaro in via Cherasco 23.

I lavori

I lavori hanno previsto la ristrutturazione e il rinnovamento di un reparto che ogni anno effettua oltre 25mila prestazioni specialistiche ambulatoriali e oltre 10mila terapie infusionali. Il costo totale degli interventi è stato di 230mila euro: 100mila a carico della Città della Salute per la parte edile e 130mila a carico di Andos – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno per la parte strutturale, gli arredi e i macchinari: “Molti pazienti - ha dichiarato il direttore del reparto Mario Airoldi – vengono qui per molti mesi, per cui è giusto che l'ambiente sia il meno medicalizzato possibile”.

Andos ha anche contribuito ad allestire i nuovi spazi secondo il principio di “umanizzazione”, rendendoli più confortevoli e realizzando un'area benessere polifunzionale dove poter realizzare attività di cura della persona, oltre a una sala per gli psico oncologi: “Abbiamo creato - ha sottolineato la presidente del comitato di Torino Fulvia Pedani – un ambiente rassicurante e luminoso per superare la paura della malattia e dell'attesa delle cure”.

Uno sguardo al futuro

Il nuovo reparto soddisfa pienamente le aspettative della Regione, con il governatore che guarda anche al futuro: “Questo complesso - ha commentato Cirio – non riceveva opere di manutenzione straordinaria da almeno 13 anni, l'intervento è stato fatto per ragioni di sicurezza e vivibilità, perché in un ambiente migliore si guarisce meglio e più in fretta. A questo si aggiungeranno presto i lavori per il pronto soccorso, che inizieranno entro la prossima primavera con un investimento di 9 milioni e mezzo di euro”.