Cantine da incubo: nelle case popolari della zona Cto sgomberati macerie e vecchi mobili. Ma anche due alloggi

Giacigli di fortuna, macerie e vecchi mobili. Hanno trovato di tutto, i tecnici dell'Atc e i vigili urbani che questa mattina hanno sgomberato (chiudendo gli accessi) cinque cantine nelle case popolari di via Biglieri, nella zona del Cto.

Porte nuove anti intrusione e due alloggi recuperati

Atc ha provveduto a far sostituire le vecchie porte sfondate con porte antintrusione e disposto lo sgombero dei materiali accumulati nei corridoi e nelle cantine aperte. Ma non solo: nel corso dei controlli, che hanno interessato tutte le 16 scale dei complessi, è stata riscontrata l’occupazione abusiva di due alloggi, al momento vuoti. Si è quindi provveduto a far sostituire la serratura e a recuperare gli appartamenti. Sono inoltre stati eseguiti interventi di riparazione delle luci e di serrature dei portoncini di alcune scale.