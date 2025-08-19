In discoteca in Liguria con 31 dosi di cocaina indosso: arrestata 22enne del Torinese

Nella notte tra domenica e lunedì, una ragazza di 22 anni, residente nell’hinterland torinese, è stata arrestata all’interno della discoteca "Le Vele" di Alassio. L’intervento è scattato in seguito alla segnalazione da parte del personale addetto alla sicurezza del locale, che ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia nel comune savonese.

Durante il controllo, la giovane è stata trovata in possesso di 31 dosi di cocaina già confezionate e presumibilmente destinate alla vendita, oltre a una somma di denaro ritenuta compatibile con l’attività di spaccio. Per la ventiduenne è stato disposto l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La discoteca era già stata in passato oggetto di analoghi interventi, grazie anche alla collaborazione con le forze dell’ordine.