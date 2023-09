Studenti Udu accampati al Campus aggrediti nella notte. "Erano neofascisti". La Cgil: "Le intimidazioni non ci fanno arretrare"

La notte scorsa gli studenti dell’UDU (Unione degli Studenti Universitari) sarebbero stati aggrediti e minacciati di morte da un gruppo di neofascisti armati di coltelli, inneggianti al duce. Lo hanno denunciato loro stessi, raccontando quanto avvenuto intorno alle 3.

Da qualche giorno l’UDU aveva intrapreso un’azione dimostrativa con tende posizionate nel giardino a fianco del campus universitario per denunciare la condizione abitativa di molti studenti, costretti a subire il ricatto di affitti estremamente elevati: una situazione che agisce direttamente sul diritto allo studio. Proprio lì è avvenuta l'aggressione da parte di un gruppo di uomini. Secondo la ricostruzione dell'Università, non è stata accertata la motivazione politica dell'aggressione, confermata però dai ragazzi minacciati: "Si trattava di neofascisti che inneggiavano al duce e facevano il saluto romano mentre strappavano i nostri striscioni".

La Cgil: "Episodi che non devono ripetersi"

La Cgil di Torino "esprime solidarietà nei confronti degli studenti aggrediti, rafforza la collaborazione con l'UDU sui temi delle diseguaglianze e delle disparità sociali e conferma l'impegno a proseguire congiuntamente nelle iniziative di denuncia, alla ricerca di una soluzione che garantisca migliori condizioni di vita, di cui la possibilità di usufruire di una abitazione con un affitto adeguato rappresenta un passaggio per noi irrinunciabile". La CGIL e il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari) hanno annunciato che forniranno tutto il loro supporto affinché questi episodi "non si ripetano e siano perseguiti i responsabili": "Le intimidazioni non hanno mai fatto arretrare le nostre convinzioni, le nostre azioni, la nostra organizzazione".

La "ferma condanna" del Partito Democratico

"Chiediamo a tutte le forze democratiche di condannare con fermezza questo ennesimo attacco fascista, sempre più frequenti in questo periodo", commenta Marcello Mazzù, segretario del Pd metropolitano. "Tutta la comunità democratica piemontese è vicina ai giovani democratici torinesi e agli studenti dell’UDU che hanno subito la vile aggressione fascista di questa notte. A loro, dico, non siete soli! Il saluto romano, le intimidazioni verbali, le gravi minacce rivolte nei confronti dei giovani presenti sono un attacco a ogni cittadino democratico", aggiunge il segretario regionale del Pd, Domenico Rossi. "Il Piemonte è Medaglia d'oro al merito civile per il grande contributo che diede alla lotta di Resistenza. Non si è piegato ottanta anni fa alla violenza fascista e non si lascerà certamente intimidire oggi". "Le intimidazioni sono per chi ha paura delle idee e del confronto democratico, noi stiamo da tutt'altra parte", conclude Elena Accossato (Giovani Democratici Piemonte).

"Sulla vicenda presenteremo un’interrogazione parlamentare perchè siano individuati i responsabili", l'annuncio, infine, di Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra. "Ci chiediamo anche come mai questi studenti diano così tanto fastidio alla destra, considerato che da settimane vengono attaccati dai tutti i giornali di quest’area, additati come fannulloni e viziati e che addirittura la Presidente Meloni ne ha parlato a 'Porta a Porta' e nel suo libro come ‘nemici della Patria’".