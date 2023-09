Asd Hope Running Onlus al fianco di due eccellenze dello sport azzurro

Ospite d’eccezione Elisa Rigaudo, testimonial della prima edizione del festival “Canali” e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008. I partecipanti all’appuntamento, tra cui l’assessore Chiara Casalino e il consigliere Stefano Mazzer, hanno avuto il privilegio di trascorrere un bel momento di aggregazione tra gli angoli più affascinanti della città di Chivasso (dal centro storico fino al Canale Cavour), ma anche l’opportunità unica di conoscere da vicino una delle migliori marciatrici italiane di sempre e di iscriversi all’imminente Trail delle Colline, in programma domenica 8 ottobre.

Durante la camminata, inserita tra gli eventi ufficiali della Settimana Europea dello Sport, promossa fin dal 2015 dalla Commissione Europea per promuovere uno stile di vista sano e favorire il benessere fisico e mentale, si è parlato del valore aggregativo e dei benefici psico-fisici dell’attività motoria, ma non solo: Giorgio Cena, presidente del CPF Torassese, ha snocciolato lungo il percorso curiosità e aneddoti storici sul Canale Cavour e sulla città dei Nocciolini. Tante le “magliette gialle” della Hope Running che hanno accompagnato Elisa Rigaudo, per la gioia del presidente dell’associazione Giovanni Mirabella, e all’arrivo in piazza Generale Dalla Chiesa i partecipanti hanno trovato una piacevolissima sorpresa: ad attenderli, insieme al consigliere regionale Gianluca Gavazza e all’assessore chivassese Gianluca Vitale, anche l’Onorevole Mauro Berruto, primo firmatario della proposta di legge che ha introdotto il diritto allo Sport nell’articolo 33 della Costituzione ed ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di pallavolo maschile, con la quale ha conquistato il bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Due eccellenze sportive italiane come Elisa Rigaudo e Mauro Berruto al fianco di un’attivissima associazione del territorio come la Hope Running e di semplici appassionati, perché il loro esempio deve servire a tutti da stimolo per impegnarsi sempre a fondo in ciò che si fa e puntare ad essere la miglior versione di sè stessi.