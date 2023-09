Grugliasco, c'è tempo fino al 30 settembre per aderire al progetto "Dona un albero"

Non avete fatto in tempo ad aderire alla prima finestra del progetto “Dona un albero” che si è chiusa il 31 marzo? Nessun problema. Fino al 30 settembre potete presentare domanda per acquistare uno dei tre esemplari ancora a disposizione: due magnolie obovate bianche e di un quercus ilex, che saranno piantumate entro fine dicembre.

L’obiettivo del progetto “Dona un albero”, promosso dalla società Le Serre in collaborazione con l’amministrazione comunale di Grugliasco, è contribuire attivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’ambiente, compensando le emissioni di anidride carbonica e l’inquinamento urbano attraverso l’acquisto e la messa a dimora di alcuni esemplari arborei all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

La scelta delle specie da piantumare è stata effettuata dall’agronoma Laura Tamburelli, che da anni ha in affidamento dalla Società Le Serre la gestione aree verdi del parco. Gli alberi sono stati selezionati in base a vari criteri ambientali (resistenza all’inquinamento, minori attacchi di parassiti, ridotta o nulla azione scatenante di reazioni allergiche ecc.), così come la zona di piantumazione e il numero di esemplari, dieci in totale, per permettere alle nuove piante la migliore esposizione, distanza e compatibilità con le altre già presenti nel parco.

Possono aderire a “Dona un albero” singoli cittadini e cittadine, non necessariamente residenti a Grugliasco, associati e associate, enti no profit e aziende, che saranno simbolicamente ringraziati con l’invio di un attestato di donazione e la stampa di una targhetta che verrà apposta sull’albero dopo la messa a dimora.