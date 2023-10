Omaggio agli albesi Beppe Fenoglio e Giulio Parusso per la sesta edizione del Premio Letterario Lions

E’ stata presentata ieri, giovedì 28 settembre, nella sala convegni di Palazzo Banca d’Alba la 6ª edizione del Premio Letterario Lions, manifestazione che celebra l'arte delle prefazioni, quest’anno coniugata in un tributo che vuole essere di grande intensità a Beppe Fenoglio e a Giulio Parusso, compianto intellettuale e storico, autore di numerose pubblicazioni sulla storia di Alba nonché fautore e per lunghi anni direttore del centro studi che nella capitale delle Langhe celebra la memoria dello scrittore partigiano.

A presentare l’iniziativa il governatore del Distretto Lions108Ia3 Oscar Bielli, suo ideatore e promotore, insieme al presidente Lions Club Alba Langhe e membro della giuria Tommaso Lo Russo, del socio Lions Club Nizza Monferrato Canelli e componente della giuria Alessandra Ferraris, e della direttrice del Centro Studi Beppe Fenoglio Bianca Roagna.

“La prefazione è una composizione in grado di invogliare alla lettura di un autore già dalle prime pagine di un libro - ha spiegato Bielli -. Tra le sue righe possiamo ritrovare una grande capacità di sintesi, come può racchiude la capacità e l'arte di presentare un’opera dandole il contesto a lei più proprio appropriato dal punto di vista storico e filologico. Per questo suo scopo didattico, a nostro avviso, è un premio particolarmente interessante per il mondo scolastico”.

Lo scorso anno, l’attenzione del premio targato Lions era stata rivolta alle prefazioni dedicate a Italo Calvino, un omaggio altrettanto significativo a un gigante della letteratura contemporanea. A quell'edizione avevano partecipato ben 106 studenti.

Il contest letterario, promosso dal Lions Club Nizza Monferrato-Canelli, si suddivide in tre sezioni, ciascuna con la sua peculiarità e rilevanza.

La prima sezione, riservata agli autori e alle case editrici, premierà la prefazione che la Giuria riconoscerà come la migliore tra le opere pubblicate nell'ultimo anno, una sfida alla scrittura incisiva e perspicace.

La seconda sezione, dedicata a Giulio Parusso, già direttore del Centro Studi Beppe Fenoglio e membro della giuria nelle prime edizioni del concorso, invita gli studenti delle scuole medie superiori a scrivere la prefazione a un'opera di Beppe Fenoglio.

La nuova terza sezione è stata presentata da Alessandra Ferraris, che ha confermato il grande entusiasmo col quale il concorso è stato accolto dagli studenti, che infatti hanno già inviato l'anticipazione di un’opera che andrà in concorso con una canzone inedita.

Questa nuova sezione offre agli studenti la possibilità di esprimersi attraverso opere multimediali, sempre ispirate al suggestivo universo di Beppe Fenoglio. In questa sezione, la creatività è libera di fluire in ogni direzione: video, animazioni, cortometraggi, brani musicali, podcast, interviste, fumetti, cataloghi fotografici, dipinti, sculture e qualsiasi forma di materiale multimediale verranno valutati per l'approfondimento e l'originalità con cui affrontano i testi letterari in concorso.

Gli studenti e gli autori interessati potranno presentare le loro opere entro il 31 gennaio 2024.

Per il vincitore della prima sezione (prefazione o postfazione a opera di autore) andrà un premio in denaro di 1.500 euro. I vincitori della seconda sezione (dedicata agli studenti) riceveranno i seguenti premi in denaro e/o materiale didattico: primo premio 1.000 euro, secondo premio 500 euro, terzo premio 200 euro; quarto e quinto premio buoni per acquisto di libri, ebook, corsi di inglese.

Per la seconda sezione è previsto inoltre un premio speciale per il miglior lavoro realizzato da uno studente di un istituto tecnico o professionale.

I vincitori della terza sezione multimediale (dedicata agli studenti) riceveranno i seguenti premi in denaro e/o materiale didattico: primo premio 500 euro, secondo premio 300 euro; terzo, quarto e quinto premio buoni per acquisto di libri, ebook e corsi di inglese.

In chiusura il governatore del Distretto Lions108Ia3 ha ringraziato il Centro Studi Beppe Fenoglio, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, rappresentato dal vicesindaco Carlotta Boffa, e l'Atl Langhe Monferrato e Roero, enti che generosamente contribuiranno al successo dell’evento.

Per coloro che desiderano avere maggiori dettagli è possibile consultare il regolamento completo sul sito ufficiale: https://www.lionsclubnizzacanelli.it/service/premio-letterario-lions/