Torino, Sassi e Borgata Rosa salutano don Stefano Audisio dopo quasi 40 anni

I quartieri Sassi e Borgata Rosa, nel territorio della Circoscrizione 7 di Torino, salutano dopo quasi 40 anni di sacerdozio don Stefano Audisio. Il parroco della chiesa Madonna del Rosario, situata in piazza Giovanni dalle Bande Nere, è infatti andato in pensione.



Il riconoscimento della parrocchia

La messa di “congedo” dai fedeli di don Audisio si è svolta domenica 24 settembre, come annunciato sul sito della parrocchia: la stessa lo ha celebrato descrivendolo come una persona “discreta ma importante”. In suo onore, per “manifestargli l'apprezzamento per quanto fatto per la comunità”, è stata inoltre avviata una raccolta di offerte.

I ringraziamenti dei fedeli

Tanti i messaggi di ringraziamento ricevuti, soprattutto sui social e più precisamente sul gruppo “Sei di Sassi se...”: “Lo ricordo da sempre, ricordo la sua sobrietà, la sua discrezione ma anche il suo profondo e sincero affetto” commenta Daniela. “È stato unico e non ci sarà un altro don Ste” le fa eco Rossana. “Un uomo di grande valore, integrità morale e coraggio” aggiunge infine Eleonora.