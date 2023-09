Architettura: è morto Agostino Magnaghi, con i suoi progetti ha trasformato Torino

L'architetto e docente universitario Agostino Magnaghi, studioso dei fenomeni urbani impegnato nelle principali trasformazioni che, dal secondo dopoguerra, hanno interessato la città di Torino, è morto all'età di 86 anni nel capoluogo piemontese. I funerali, come ha reso noto oggi la famiglia, avranno luogo nella chiesa di San Francesco da Paola, in via Po 16 a Torino, sabato 30 settembre, alle ore 11.

Nato a Livorno il 19 febbraio 1937, Magnaghi si laureò nel 1964 in architettura al Politecnico di Torino sotto la guida di Carlo Mollino. Nei primi anni di professione assunse come maestro il professore Leonardo Mosso che studiava e sviluppava i progetti di Alvar Aalto in Italia. Questo impegno lo portò a trascorrere numerosi soggiorni in Finlandia e presso l'atelier del celebre architetto.

Nel 1966 è iniziata l'ininterrotta attività professionale di Magnaghi spaziando dalla scala urbana, con la redazione di master plan per la riconversione di aree di rilevante importanza, alla progettazione di singole unità abitative. Dalla metà degli anni '90, l'assunzione di incarichi pubblici di notevole prestigio in massima parte connessi ai temi della riqualificazione urbana, ha proiettato la sua opera professionale a dimensione internazionale.

Tra i suoi progetti fuori Torino figurano il complesso scolastico a Ospedaletti (Im), l'Api Spa a Milano, Casa Mortillaro a Milano, Centro di formazione professionale a Vercelli, edifici ad Albissola Superiore (Sv).

Attivo nella didattica presso il Politecnico di Torino per quattro decenni, Magnaghi dal 1992 al 2010 è stato titolare della cattedra di Progettazione Architettonica presso la Facoltà di Architettura di Torino. Ha diretto laboratori didattici e workshop sui temi della riconversione e riqualificazione di tessuti urbani ed edifici di antica origine, inseriti in ambiti storici o ambientali definiti. Nel Corso di Laurea Beni Culturali ha approfondito la ricerca sul rapporto tra reti museali e città.

Membro del Consiglio Superiore ai Lavori Pubblici a Roma dal 2000 al 2002, Magnaghi è stato responsabile locale per il Cnr del Progetto Finalizzato Beni Culturali e del Sottoprogetto 5 Museologia e Museografia (tema 5.3 Sistemi Museali e 5.3.3 Studio delle tipologie di fruizione) e responsabile locale del Murst Cofin 2000 del progetto 'Paesaggi, Architettura, Musei, La dimensione territoriale delle nuove realtà museali'.