Salviamo gli alberi di corso Belgio, volantinaggio nelle zone della movida

I difensori degli alberi di corso Belgio chiamano a raccolta il territorio: nel tardo pomeriggio di oggi, infatti, un gruppo di cittadini appartenenti al comitato che si oppone al progetto di sostituzione parziale dell'alberata voluto dalla Città di Torino ha effettuato un volantinaggio nelle zone della movida.

Partendo dal presidio permanente situato all'angolo con via Andorno, il piccolo corteo ha raggiunto prima piazza Santa Giulia, per poi raggiungere piazza Vittorio. L'occasione è stata propizia anche per rilanciare due eventi in programma la prossima settimana: sabato 7, alle 18, sarà infatti in programma un'assemblea pubblica sul tema, mentre domenica 8 il comitato allestirà un banchetto durante la festa di via di Vanchiglietta.

Il tutto a pochi giorni dal giuramento da parte del perito incaricato dal giudice di valutare la situazione insieme a quelli nominati dalle due parti in causa, prevista per mercoledì 4 ottobre: "Il Comune - hanno detto gli attivisti - ha sempre rifiutato un dialogo con noi, mentre il giudice ha detto che questo dialogo ci deve essere. Ci aspettiamo un'analisi completa non solo sui difetti degli alberi, che sono sani, ma anche sui pregi dati dal loro valore ecosistemico; le tecniche ci sono, siamo fiduciosi".