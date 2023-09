Dolce & Gabbana e New York make up academy: esperienze al top per giovani professionisti torinesi alla Milano Fashion week

Decine di giovani professionisti torinesi del Make Up & Hair Styling hanno potuto vivere il cuore della Milano Fashion Week con esperienze di altissimo livello: Mba Making Beauty Academy stringe un accordo strategico con la New York Make Up Academy e continua la collaborazione con i Brand del lusso della rassegna fashion milanese.

I giovani talenti torinesi hanno contribuito, domenica 24 settembre, al successo dell’evento moda organizzato da Dolce & Gabbana con il cantante Blanco presso l’ex Macello di viale Molise ma anche, in sinergia con la prestigiosa New York Make Up Academy, alla sfilata di Fashion L’Official di Palazzo Serbelloni e al Global Fashion Collective dei Chiostri di San Barnaba.

«È stata un'esperienza intensa e coinvolgente, sicuramente da ripetere – dichiara Daniela Severo, direttrice della sede torinese di Mba Making Beauty Academy -. Ho visto le allieve molto attive nel partecipare agli eventi, un percorso nella Milano scintillante della moda internazionale dove le modelle, di ogni etnia e nazionalità, hanno potuto sfilare in armonia e serenità».

Una full immersion nella Milano Fashion Week dove i giovani hanno messo in evidenza le loro competenze, nonchè le professionalità più richieste dal mercato, di Fashion Styling, Make Up & Hair Styling, target formativi di Backstage Service Group, attraverso le accademie Mba Making Beauty Academy (presente a Milano e Torino) e Mks Milano Fashion School.

«La partnership internazionale con la New York Make-up Academy è davvero un passo avanti importante per il futuro dei nostri allievi – sottolinea Alessandro Gangi, ceo di Backstage Service Group –. Grazie ai colleghi statunitensi avremo la possibilità di im-plementare ulteriormente la nostra offerta formativa con esperienze di caratura mondiale: un’opportunità da cogliere per il futuro professionale dei nostri giovani».