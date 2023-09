Inaugurata da Luca Mercalli al parco di Stupinigi la prima stazione climatologica italiana [FOTO]

A Nichelino sono giunti in questi giorni oltre un centinaio di scienziati e delegati Onu da tutto il mondo e nell'occasione è stata inaugurata la prima aula didattica all’aperto d’Italia interamente dedicata al cambiamento climatico. "La stazione meteorologica INRiM e l'aula didattica all'aperto che abbiamo inaugurato sono un ulteriore tassello della Nichelino città educativa e attenta all'ambiente - ha commentato il sindaco Giampiero Tolardo - Il progetto, di rilevanza internazionale, permetterà di monitorare i cambiamenti climatici e di svolgete attività educative rivolte non solo alle scuole ma a tutto il territorio. Si tratta di un'esperienza unica in Italia che siamo orgogliosi di ospitare".

"E' una iniziativa che servirà soprattutto alle prossime generazioni per difendere l'ambiente e contrastare i cambiamenti che stanno mettendo a rischio la Terra. Purtroppo non c'è un pianeta B", ha aggiunto l'assessore all'Ecologia Integrale Alessandro Azzolina.

Mercalli: "Per troppo tempo climatologi e metrologi non si sono parlati"

Durante la cerimonia che ha preceduto il classico taglio del nastro, Luca Mercalli ha sottolineato come "climatologi e metrologi per anni non si sono parlati molto e questa inaugurazione è un atto simbolico, perché vede collaborare la Smi (Società meteorologica italiana, ndr) e l'Inrim (Istituto nazionale di ricerca metrologica) per misurare meglio i parametri del clima grazie a sensori di qualità", aggiungendo poi l'importanza di scegliere il torinese perché "Torino ha una lunga tradizione in questo campo, a partire dalle prime misurazioni di temperatura effettuate dall'Università nel 1753, fino alla nascita dell'osservatorio di Moncalieri, che risale al 1865".

Da ieri la storia si è saldata con la realtà grazie alla nascita della stazione climatologica di Stupinigi. Con un pò di enfasi, Azzolina ha concluso dicendo che "tra 100 anni la scienza continuerà a riferirsi ai dati e alle informazioni che arriveranno da Nichelino”.