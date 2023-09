Torino: a Expocasa 2023 con Antenna 1 La Radio

Dal 30 settembre all’8 ottobre, il famoso Oval Lingotto di Torino diventerà il palcoscenico delle tendenze più rilevanti nel mondo dell’arredamento e design. Antenna 1 La Radio, storica emittente torinese. conosciuta per programmi vivaci Come Impresa Radio Network, Alziamo le Vibrazioni, Bello è possibile, Stuzzichevole, farà parte di Expocasa come Media Partner dell’evento riferimento nel campo dell’arredamento nella regione nord-ovest italiana.

Per sintonizzarvi, visitate: www.antennaunoradio.com. Expocasa rappresenta una vetrina preziosa sul design made in Italy. È un’occasione per professionisti, architetti e appassionati di scambiarsi idee e scoprire le ultime innovazioni. L’adesione di Antenna 1 La Radio all’evento arricchisce ulteriormente l’esperienza, dimostrando come il mondo radiofonico possa integrarsi con quello del design.

L’approccio di Antenna 1 non si limita solo alla trasmissione di musica o informazioni. Ora racconta storie, mette in luce imprenditori e, in questo contesto, mette in evidenza anche il design. Nel loro spazio dedicato, i visitatori potranno godersi conversazioni con i principali protagonisti del design, le menti dietro i grandi marchi e gli organizzatori dell’evento, rendendolo un’esperienza immersiva e interattiva. La squadra di “Impresa Radio Network” offrirà trasmissioni in diretta dall’Expocasa, portando l’esperienza dell’evento direttamente nelle case degli ascoltatori di Antenna 1. Questa collaborazione sottolinea come la radio stia diventando un ponte tra il mondo tangibile del design e il mondo evocativo dell’audio.

Partecipare all’Expocasa per Antenna 1 non è solo un modo per raggiungere un pubblico più ampio. È una dimostrazione di come i media moderni possano collaborare e offrire al pubblico esperienze indimenticabili.

Se avete un interesse per il design o una passione per la radio, assicuratevi di visitare lo stand di Antenna 1 all’Expocasa. Vi garantiamo che ne varrà la pena.

Siti web di riferimento: Expocasa: www.expocasa.it

Ascolta la diretta su Antenna 1 La radio: www.antennaunoradio.com.

Si ringrazia per la collaborazione la redazione di Interiorissimi.it