"Guida con la testa!": a Grugliasco parte la campagna di educazione stradale

“Guida con la testa!” non è solo uno slogan. È la campagna di educazione stradale iniziata sul canale facebook della Città di Grugliasco. Ma, soprattutto, è la risposta alle tante segnalazioni e situazioni rilevate dai cittadini grugliaschesi nei confronti di conduttori di veicoli, troppo spesso, indisciplinati.

2. non rispettare i limiti di velocità rischiando di urtare mezzi più “fragili”

3. non rallentare e, nel caso fermarsi, in prossimità delle strisce pedonali

5. non allacciare e non far allacciare ai propri passeggeri le cinture di sicurezza.