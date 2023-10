Castelli Aperti: cosa visitare domenica 8 ottobre

Un autunno pieno di appuntamenti per Castelli Aperti, la rassegna che permette di scoprire le più belle dimore storiche, giardini, torri, borghi e ville del Piemonte.

Luoghi ricchi di arte e di storia aprono le loro porte con visite guidate, mostre ed eventi da non perdere domenica 8 ottobre.

Provincia di Torino

Arignano – Castello delle 4 Torri: aperto con visite guidate alle ore 14.30 e 16.30.

Per informazioni 339 2331563; learignanesi@gmail.com.

https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/strutture/lista/item/<wbr></wbr>castello-delle-quattro-torri-<wbr></wbr>a-arignano.html

Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel.0125-778100; faimasino@fondoambiente.it.

La Loggia – Castello Galli: speciale evento dedicato alle Danze Ottocentesche, laboratorio e Gran Ballo. Orari: 10.00, 11.30, 15.00 e 16.30. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 349 7596705 info@castelliaperti.it

https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/news/item/danze-al-<wbr></wbr>castello-di-la-loggia.html

Piossasco – Casa Lajolo: la visita si svolge nel giardino e nell’orto-giardino in modo autonomo, con il supporto di contenuti audiovideo, scaricabili in loco sul proprio cellulare tramite Qrcode presente sui pannelli informativi. Orario: dalle 10.00-13.00 e dalle 14.30-18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 333 3270586; info@casalajolo.it.

https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/calendario/item/casa-<wbr></wbr>piossasco.html

Pralormo – Castello di Pralormo: dalle 10.00 alle 18.00. Informazioni 348/8520907; info@castellodipralormo.com.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: il Parco è visitabile dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 17.00). Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761 prenotazioni@<wbr></wbr>fondazionecosso.it

Verrua Savoia – Fortezza: dalle ore 15. 30 alle 18.30, con due turni di visite guidate alle ore 15.30 e 17.15. Per informazioni e prenotazioni: tel. 339 2629368; info@castelliaperti.it.

https://www.castelliaperti.it/<wbr></wbr>it/strutture/lista/item/<wbr></wbr>fortezza-di-verrua-savoia.html