Reset Festival: da Levante a Michela Giraud, tutti i nomi della 15esima edizione

Dal 2 al 7 ottobre 2023 _resetfestival torna a Torino per la quindicesima edizione, un traguardo importante per un appuntamento che, di edizione in edizione, è cresciuto mantenendo spirito e attitudine indipendente e che ha saputo consolidare un ruolo di primo piano nella industry musicale tessendo relazioni con importanti realtà nazionali.



Dedicato a talenti emergenti e ai nuovi strumenti e modelli di business in ambito musicale, _resetfestival è 6 giorni di workshop e laboratori, di listening session e di incontri, 6 giorni e 6 notti di showcase e di musica live, un vero e proprio campus che insegna il mestiere della musica dai più diversi punti di vista.



Torna anche quest’anno _reHUB produzione creativa, il laboratorio dove il produttore Ale Bavo e Valentina Farinaccio, scrittrice, costruiscono canzoni con quattro progetti emergenti - Xylema, Alessandro Ragazzo, Alberto Moscone e Velia - e con quattro mentor. Dopo nomi come Ermal Meta, Giovanni Truppi, Levante, Diodato, Niccolò Fabi, Willie Peyote e Samuel dei Subsonica, l’edizione 2023 vedrà come mentor Divi (Ministri), Serena Brancale, Aimone Romizi (Fast Animals and Slow Kids) e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti).



La sezione _reHUB, realizzata con​ il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, torna anche con _reHUB reporter quest’anno dedicata al podcast, _reHUB crew sulla produzione degli eventi e _reHUB management, per chi vuole costruire e progettare percorsi artistici. Per l’edizione 2023 si aggiunge un nuovo laboratorio, _reHUB festival, dedicato ai festival emergenti.

I laboratori di _reHUB vedranno come mentor Dario Falcini (Direttore Rockit), Paolo Pavanello (Ceo INRI | Metatron), Lucia Maggi (CEO and partner | 42 LawFirm), Roberto Genovese (Publishing Director | Sugarmusic Spa), Gabriele Marino (Semiologo, co-autore del saggio Tik Tok, Hoepli), Ella Marciello (Creative Director e Copywriter), Giulio Koelliker (Direttore di produzioni per Pearl Jam, Radiohead, AcDc,Bruce Springsteen,Muse), Sergio Ricciardone (Direttore Artistico C2C), Fabrizio Gargarone (Hiroshima Mon Amour / Flower Festival), Federica Ceppa (Project and Content Manager ) e molti altri.

Per tutta la settimana del festival ci sarà Music Innovation Hub, il format che dal 2011 disegna la nascita di un percorso artistico come la start up di un’impresa. Tra i formatori e le formatrici di questa edizione: Roberto Sburlati (Vertigo), Emiliano Colasanti (42 Records), Fabio Sferruzzi (CEO Fit Ventures e Echo Growth Studio), Paolo Sponza (2i3T e Hangar Piemonte) e molti altri.

Formazione ma anche intrattenimento, divulgazione e ovviamente tantissima musica. I giorni di festival a OFF TOPIC saranno lo spazio per tantissimi eventi a ingresso gratuito: martedì 3 ottobre, alle 21.00, Torino Comedy Lounge presenta Pippo in Quattro Quarti, l’appuntamento con Pippo Ricciardi, astro nascente della comicità nazionale.

Programma

Mercoledì 4 ottobre alle 19.00 il duo country THE HATS (Marco “liba” Libanore e Alessio Sanfilippo), in collaborazione con Il Veicolo, si esibirà nel cortile di OFF TOPIC in sella a due ape car. Chiude la serata la jam session che non può mancare in un festival musicale.



Giovedì 5 ottobre alle 19.00 Amnesty International Italia presenta, in collaborazione con Biennale Democrazia, Male nostrum: Lampedusa a 10 anni dal naufragio del 2013 con Valeria Solarino (Attrice), Fabio Masi (Rai3, Blob) Vito Fiorino (Pescatore di Lampedusa), Remon Karam (Attivista per i diritti umani) e Francesca Corbo (Amnesty International).

Alle 22.00 inizia il live dei 4 progetti di _reHUB produzione creativa con i mentor di questa quindicesima edizione. Chiude la serata il dj set house di Belive, la community on line che crea viaggi, esperienze e divertimento, media partner del festival.



Venerdì 6 ottobre torna a _reset un’amica storica del festival. Alle 19.00 per Festival Digitale Popolare, Levante incontra Guido Catalano per il talk 2009-2013-2023: è cambiato il mondo!

Alle 21.30 si inaugura il _resetfestival stage con i live di Irossa, Lorenzo Lepore, Kalpa, Cancro, Rosewood, Inverno, Regno_, Martina Ravetta, Gaia Banfi, Lambrusco, Hate Moss. Il festival chiude la sua penultima serata con Italia90 Showcase Dj Set.



Sabato 7 ottobre alle 18.00 si torna a parlare in senso politico di Musica con il talk La Musica è Uguale Per Tuttə? con Matteo Orfini (Parlamentare PD), Manuela Martignano (La Musica che Gira), Hamilton Santià (Rolling Stone) e espertə e rappresentanti del settore.

Alle 20.00 Festival Digitale Popolare presenta Gioconde con Michela Giraud (attrice comica), Maria Onori (Storica dell’arte) e Filippo Ferrari (Rolling Stone).

Le luci si accendono alle 21.30 su _resetfestival stage con i live di Tanz Akademie, Guendalina, Pugni, Nikkal, Figura, Girotti, Marte, Camilla, Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi, Sandri e restano glitteratissime per Back to SODO Party che chiude il festival.



Le mattinate di venerdì e sabato vedranno il cortile di OFF TOPIC essere preziosa cornice della sezione listen speed date dove i progetti artistici che partecipano a _reset potranno far ascoltare la propria musica a Giuseppe “Pepsy” Romano (Regista e Co-fondatore di Except), Roberto Trinci (Editore), Mattia Perego (Believe), Damir Ivic (Giornalista), Francesco Aneloni (Big Maff), Jessica Gaibotti (About), Vittorio Farachi (Woodworm), Roberto Sburlati (Vertigo), Giuseppe Cernera (Panico), Emiliano Colasanti (42 Records), Fabio Tiriemmi (Big Time), Mary Cavallaro (Manager e Ufficio Stampa), Luca Del Muratore (Locusta), Tommaso Colliva (Produttore).



Anche quest’anno torna a _resetfestival Glocal Sound: mercoledì 4 ottobre dalle 14.30 i live di Deira, Androgynus, Lauryyn, Korobu, Conversessions, Millais Flower Honey e giovedì 5 ottobre dalle 10.30 i live di Jabel Kanuteh, Marco Zanotti, Sleap-e, Rusty Brass, Francesco Medda Arrogalla.

Glocal Sound è la vetrina promossa da Fondazione Piemonte dal Vivo e dai Circuiti Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio, Puglia e dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.

Per info: https://www.resetfestival.it/