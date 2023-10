Italia delle Regioni, il Piemonte tra commercio e infrastrutture. Tronzano: "Export record, ma bene anche l'attrazione di investimenti"

Politica ed economia a confronto sui temi come il Pnrr, le infrastrutture e le politiche economiche per export e attrazione

C'è tanta economia, tra i discorsi dell'Italia delle Regioni, il secondo Festival delle Regioni e delle province autonome ospitato oggi e domani a Torino e che, nella mattinata di oggi a Palazzo Reale, ha ospitato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Perché se si parla di infrastrutture e di collegamenti, è impossibile non parlare di commercio, ma anche di costruzioni e di lavoro.

Tronzano: "Export un fiore all'occhiello, ma forti anche nell'attrarre capitali"

Se c'è un tema su cui il Piemonte si sente il primo della classe, senza dubbio questo è l'export. Ma non solo. C'è un lavoro importante svolto anche per l'attrazione di capitali stranieri sul territorio. "Da tempo ci impegnamo molto sull'internazionalizzazione - dice l'assessore regionale alle attività produttive, Andrea Tronzano -. I numeri dell'export sono ecltatanti, ma anche il sistema d'attrazione procede bene. A differenza di quel che si ritiene, non c'è una campagna di acquisizione dall'estero, ma anche noi stiamo attraendo moltissimo con tante aziende interessate a trasferirsi in Piemonte. Stiamo sfruttando i fondi europei, ma c'è anche la nostra partecipazione alle partnership internazionali".

Malabaila: "Pnrr, no ai tagli dei progetti. Alcuni già appaltati"

Infrastruttura fa rima con costruzioni - grandi opere e non solo - soprattutto per chi, nel settore delle costruzioni, ci lavora. "Per noi è importante la sinergia tra pubblico e privato - dice Paola Malabaila, presidente di Ance Piemonte e valle d'Aosta - sia con il Piemonte che tra le stesse regioni". "Parlando di Pnrr - aggiunge - che ha grandi ricadute economiche sui Comuni dei nostri territori, dobbiamo parlare di regole certe, bisogna rispettare le tempistiche previste dall'Europa".





Chiorino: "Competenze fondamentali per essere competitivi"

A chiudere il cerchio, a livello economico, accanto a infrastrutture e commercio con l'estero, non può mancare la formazione. Come spiega Elena Chiorino, assessore regionale con queste deleghe.

"Le competenze sono centrali per essere competitivi e dunque serve formazione, per i nostri ragazzi, ma anche per gli adulti. Diventa un supporto anche alle aziende e alla loro capacità imprenditoriale sostenendo quel made in Italy che ci rappresenta tutti".







"Le accademie di filiera sono tra le pratiche migliori che possiamo presentare alle altre Regioni - aggiunge Chiorino -: non è un dato da poco quello che testimonia la difficoltà nell'incrociare la domanda e l'offerta di occupazione. Deve rilanciarsi l'orgoglio del lavoro, dei ragazzi e dei cittadini tutti".